Barron Trump positivo al Covid-19. Le ultime sulle sue condizioni (Di gioved√¨ 15 ottobre 2020) Barron Trump era risultato positivo al coronavirus dopo aver effettuato il test. Il presidente però ha rassicurato sulle condizioni di salute del figlio Barron Trump, figlio 14enne di Donald e Melania Trump, era stato contagiato dal coronavirus. Risultato positivo a un primo test, ora è guarito. La Casa Bianca non aveva mai comunicato che il ragazzo avesse contratto il virus. “Barron sta bene” ha confermato anche il presidente americano prima di partire per l’Iowa. La first lady temeva per la salute del figlio che sembrava non essere rimasto contagiato. E invece la sua paura si è purtroppo avverata. Fortunatamente il pericolo sembra scampato. “Fortunatamente è un ... Leggi su zon (Di gioved√¨ 15 ottobre 2020)era risultatoal coronavirus dopo aver effettuato il test. Il presidente però ha rassicuratodi salute del figlio, figlio 14enne di Donald e Melania, era stato contagiato dal coronavirus. Risultatoa un primo test, ora è guarito. La Casa Bianca non aveva mai comunicato che il ragazzo avesse contratto il virus. “sta bene” ha confermato anche il presidente americano prima di partire per l’Iowa. La first lady temeva per la salute del figlio che sembrava non essere rimasto contagiato. E invece la sua paura si è purtroppo avverata. Fortunatamente il pericolo sembra scampato. “Fortunatamente è un ...

Bigalfry : Trump annuncia la positivit√† del figlio Barron: 'Corona per me significa Italia' - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Ultim'ora Melania Trump, Barron ha contratto il virus, ora √® negativo - LaStampaTV : VIDEO | Trump annuncia la positivit√† del figlio Barron: 'Coronavirus per me significa Italia' - VanityFairIt : ¬ęFortunatamente, √® un adolescente forte e non ha mostrato sintomi¬Ľ - iFonz87 : RT @galatacla: Barron Trump positivo al #COVID19. Melania: 'Ora sta bene, √® guarito'. L'informazione della Casa Bianca √® ormai una fotocopi‚Ķ -