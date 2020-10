Bari, Romairone elegge le rivali per la B: “Calciomercato? Svelo la nostra strategia. Poker di big favorite, il Palermo…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giornata di conferenza stampa in casa Bari, protagonista il direttore sportivo del club pugliese, Giancarlo Romairone.Ecco uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dal dirigente biancorosso che si sofferma su varie tematiche :dal campionato da poco iniziato, alle strategie della società di proprietà di De Laurentiis in sede di calciomercato, fino all'emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Covid-19."La mancanza di un altro difensore? Alla fine il mercato ci ha portato a fare tante cose, con un senso. Ho fatto una verifica per un difensore in più, ma non arrivando al profilo giusto, e potendo fare alcune cose e non tutte, abbiamo deciso di non intervenire senza logica. Il futuro ci dirà se avremo avuto ragione o meno".Palermo, parla Pelagotti: “Vogliamo vincere il campionato. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giornata di conferenza stampa in casa, protagonista il direttore sportivo del club pugliese, Giancarlo.Ecco uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dal dirigente biancorosso che si sofferma su varie tematiche :dal campionato da poco iniziato, alle strategie della società di proprietà di De Laurentiis in sede di calciomercato, fino all'emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Covid-19."La mancanza di un altro difensore? Alla fine il mercato ci ha portato a fare tante cose, con un senso. Ho fatto una verifica per un difensore in più, ma non arrivando al profilo giusto, e potendo fare alcune cose e non tutte, abbiamo deciso di non intervenire senza logica. Il futuro ci dirà se avremo avuto ragione o meno".Palermo, parla Pelagotti: “Vogliamo vincere il campionato. ...

Mediagol : #Bari, Romairone elegge le rivali per la B: “Calciomercato? Svelo la nostra strategia. Poker di big favorite, il Pa… - WiAnselmo : #Bari, Romairone elegge le rivali per la B: 'Calciomercato? Svelo la nostra strategia. Poker di big favorite, il Pa… - Mediagol : #Bari, Romairone elegge le rivali per la B: 'Calciomercato? Svelo la nostra strategia. Poker di big favorite, il Pa… - ILOVEPACALCIO : #Romairone (Ds #Bari): Mercato? Abbiamo fatto più del previsto » - DiMarzio : #Calciomercato | #Bari, l'intervista a #Romairone: 'Rinnovo #Simeri ok, arriva #Fiory. #Hamlili torna in gruppo” -