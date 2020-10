Bari, mamma trovata morta dissanguata nella sua casa in centro: si è ferita nel tentativo di iniettarsi droga (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il suo cadavere è stato ritrovato sul letto con diverse ferite da taglio. In casa c'erano anche la figlia di dieci anni e il compagno Leggi su repubblica (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il suo cadavere è stato ritrovato sul letto con diverse ferite da taglio. Inc'erano anche la figlia di dieci anni e il compagno

curioso_molto : Pensa che ho letto qua su twitter di una donna di Bari che diceva che han dovuto portare la sua vecchia mamma a Lec… - Simona51885206 : RT @adozioneanimali: (Bari) 5 deliziosi monelli, in canile. meticcia , Cane Maschio: 5 cuccioli deliziosi super monelli di soli 2 mesi, tro… - B16Antonella : RT @adozioneanimali: (Bari) 5 deliziosi monelli, in canile. meticcia , Cane Maschio: 5 cuccioli deliziosi super monelli di soli 2 mesi, tro… - cotrozzi_lisa : RT @adozioneanimali: (Bari) 5 deliziosi monelli, in canile. meticcia , Cane Maschio: 5 cuccioli deliziosi super monelli di soli 2 mesi, tro… - gatta_pantera : RT @adozioneanimali: (Bari) 5 deliziosi monelli, in canile. meticcia , Cane Maschio: 5 cuccioli deliziosi super monelli di soli 2 mesi, tro… -