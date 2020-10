Bari | estetista uccisa | al processo bis difesa ex amante chiede tre perizie

Telebari : Estetista uccisa a Mola, al via il processo bis: difesa dell’imputato chiede perizie. Decisione il 19 novembre -… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari estetista

La Gazzetta del Mezzogiorno

Antonio Colamanico fu condannato a 25 anni in primo grado, poi assolto in appello. E dopo rinvio da Cassazione al via nuovo dibattimento ...La descrizione e le specifiche tecniche potrebbero differire da quelle elencate in questa pagina. Per favore, contatta sempre il venditore per ricevere tutte le informazioni prima di un eventuale acqu ...