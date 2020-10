Bari, donna morta dissanguata in casa: l’agghiacciante ritrovamento (Di giovedì 15 ottobre 2020) La donna è stata ritrovata in un mare di sangue, in casa sua a Bari. Ancora ignote le possibili cause del decesso, ne tantomeno al momento chiare le dinamiche. Polizia scientifica (Facebook)Una donna, 40enne, è stata ritrovata in casa sua a Bari, morta, in una enorme macchia di sangue. Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente, se di incidente si è trattato, o di qualsiasi altra cosa che abbia potuto portare la donna questa terribile condizione. All’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, allertati dal compagno della donna. I due erano abituali consumatori di sostanze stupefacenti. All’arrivo delle forze dell’ordine e degli operatori del pronto ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Laè stata ritrovata in un mare di sangue, insua a. Ancora ignote le possibili cause del decesso, ne tantomeno al momento chiare le dinamiche. Polizia scientifica (Facebook)Una, 40enne, è stata ritrovata insua a, in una enorme macchia di sangue. Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente, se di incidente si è trattato, o di qualsiasi altra cosa che abbia potuto portare laquesta terribile condizione. All’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, allertati dal compagno della. I due erano abituali consumatori di sostanze stupefacenti. All’arrivo delle forze dell’ordine e degli operatori del pronto ...

RaffaeleFitto : Voglio ricordarla così #JOLEsantelli... sul palco a #Bari durante la campagna elettorale, a sostenere la mia candid… - Telebari : Bari, donna morta in via Davanzati: ipotesi 'arteria recisa mentre si iniettava droga' - #Bari #Notizie… - curioso_molto : Pensa che ho letto qua su twitter di una donna di Bari che diceva che han dovuto portare la sua vecchia mamma a Lec… - UGiangrieco : RT @RaffaeleFitto: Voglio ricordarla così #JOLEsantelli... sul palco a #Bari durante la campagna elettorale, a sostenere la mia candidatura… - GINA32451015 : RT @TgrRai: #Bari. Trovata morta una donna in un’abitazione del centro città, vicino all’Università. Il corpo presentava alcune ferite. Sul… -