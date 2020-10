Bankitalia: Signorini, 'da 2019 utilizziamo criteri Esg per investimento portafoglio' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Dal 2019, la Banca d'Italia utilizza i criteri Esg per l'investimento del proprio portafoglio non monetario, mantenendo nel complesso la neutralità e la diversificazione. Non investiamo in società che operano principalmente in settori non conformi alle esclusioni di prodotto del Global Compact delle Nazioni Unite. Sovrapprezziamo quelle con i migliori profili Esg, sulla base dei rating di un fornitore esterno". Ad affermarlo è il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini in occasione del di 'City of London – Mobilising private finance for green recovery'. "Le autorità finanziarie - sottolinea - dovrebbero promuovere l'adozione di solide pratiche di valutazione del rischio climatico e sostenere la produzione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Dal, la Banca d'Italia utilizza iEsg per l'del proprionon monetario, mantenendo nel complesso la neutralità e la diversificazione. Non investiamo in società che operano principalmente in settori non conformi alle esclusioni di prodotto del Global Compact delle Nazioni Unite. Sovrapprezziamo quelle con i migliori profili Esg, sulla base dei rating di un fornitore esterno". Ad affermarlo è il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federicoin occasione del di 'City of London – Mobilising private finance for green recovery'. "Le autorità finanziarie - sottolinea - dovrebbero promuovere l'adozione di solide pratiche di valutazione del rischio climatico e sostenere la produzione di ...

