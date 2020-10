Bankitalia, debito pubblico da record ad agosto: sale a 2.578 miliardi di euro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il debito pubblico italiano ad agosto segna un nuovo massimo. Secondo i dati di Bankitalia, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.578,9 miliardi, in aumento di 18,3 miliardi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilitaliano adsegna un nuovo massimo. Secondo i dati di, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.578,9, in aumento di 18,3...

rinaldodinino : ECCO I REALI EFFETTI DISASTROSI CHE QUESTO MALEDETTO CONTE2 IL FAMIGERATO STA PRODUCENDO IN NOSTRO DANNO: Bankitali… - rinaldodinino : ECCO I REALI EFFETTI DISASTROSI CHE QUESTO MALEDETTO CONTE2 IL FAMIGERATO STA PRODUCENDO IN NOSTRO DANNO: Bankitali… - alessiofigoli : RT @classcnbc: +++Bankitalia: ad agosto nuovo record debito Amministrazioni pubbliche a 2.578,9 mld. +18,3 mld in un mese+++ @bancaditalia… - classcnbc : +++Bankitalia: ad agosto nuovo record debito Amministrazioni pubbliche a 2.578,9 mld. +18,3 mld in un mese+++ @bancaditalia #15ottobre - zazoomblog : Conti pubblici: Bankitalia vola debito ad agosto record a 25789 mld - #Conti #pubblici: #Bankitalia #debito -