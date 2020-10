Bankitalia | debito pubblico aumenta a 2 578 | 9 miliardi euro

tvbusiness24 : Bankitalia, il debito pubblico sale ancora: 2.578,9 mld ad agosto, aumento di 18,3 miliardi rispetto a luglio. - rinaldodinino : ECCO I REALI EFFETTI DISASTROSI CHE QUESTO MALEDETTO CONTE2 IL FAMIGERATO STA PRODUCENDO IN NOSTRO DANNO: Bankitali… - rinaldodinino : ECCO I REALI EFFETTI DISASTROSI CHE QUESTO MALEDETTO CONTE2 IL FAMIGERATO STA PRODUCENDO IN NOSTRO DANNO: Bankitali… - alessiofigoli : RT @classcnbc: +++Bankitalia: ad agosto nuovo record debito Amministrazioni pubbliche a 2.578,9 mld. +18,3 mld in un mese+++ @bancaditalia… - classcnbc : +++Bankitalia: ad agosto nuovo record debito Amministrazioni pubbliche a 2.578,9 mld. +18,3 mld in un mese+++ @bancaditalia #15ottobre -

Il debito pubblico è aumentato ancora, raggiungendo 2.578,9 miliardi di euro, in aumento di 18,3 miliardi rispetto al mese precedente.