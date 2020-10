Bangladesh | proseguono le proteste per gli omicidi extragiudiziali della polizia

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Papà, perché piangi?”. Questo voleva sapere al telefono la figlia di Ekramul Haque, ucciso nel maggio del 2018 in un presunto scontro a fuoco con il Rapid Action Battalion (RAB), l’unità antiterrorismodel. La famiglia sostiene che Akram, com’era conosciuto il consigliere municipale, sia stato vittimarivalità politica in corso nel Paese asiatico. È così che avvengono le esecuzioniin. Secondo la locale organizzazione per i diritti umani Odhikar, dal gennaio 2009 al dicembre dello scorso anno, quasi 2.470 persone sono state uccise dallabengalese, in particolare dalle unità RAB e Detective Branch delle forze di sicurezza. Tra ...