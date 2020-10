Balzo dei positivi: sono 8806 (su 160mila tamponi). Raddoppiano i decessi. Oltre 2000 casi in Lombardia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Balzo avanti dei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore: oggi si contano 8806 positivi su un numero di tamponi altissimo (Oltre 163mila). Crescono anche i ricoverati in terapia intensiva: 586, 47 in più di ieri. Le vittime sono 83. I morti con Covid-19 a oggi sono 36.372. In Lombardia si supera la soglia dei 2000 con 2067 casi. In Campania se ne contano 1127. In Piemonte 1033. Fontana: valuteremo misure aggiuntive Il presidente della Lombardia Attilio Fontana non esclude misure aggiuntive: “Stiamo monitorando la situazione e nelle prossime ore -afferma – diremo se è necessario prendere qualche misura o se invece basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020)avanti dei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore: oggi si contanosu un numero dialtissimo (163mila). Crescono anche i ricoverati in terapia intensiva: 586, 47 in più di ieri. Le vittime83. I morti con Covid-19 a oggi36.372. Insi supera la soglia deicon 2067. In Campania se ne contano 1127. In Piemonte 1033. Fontana: valuteremo misure aggiuntive Il presidente dellaAttilio Fontana non esclude misure aggiuntive: “Stiamo monitorando la situazione e nelle prossime ore -afferma – diremo se è necessario prendere qualche misura o se invece basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia nuovo record di contagi e tamponi: +8.804 positivi su 162.932 test. Balzo de… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news: in Italia balzo dei ricoveri. Germania, nuove restrizioni. LIVE - Agenzia_Ansa : Balzo dei contagi #Covid in Italia: in un solo giorno +3.678. Le vittime sono 31 #ANSA - rep_parma : Coronavirus, in regione balzo dei ricoveri in terapia intensiva: più 14. A Parma 35 nuovi positivi [aggiornamento d… - SecolodItalia1 : Balzo dei positivi: sono 8806 (su 160mila tamponi). Raddoppiano i decessi. Oltre 2000 casi in Lombardia… -