Ballando con le stelle, "televoto truccato. Tutto cancellato". Terremoto in Rai, la conferma dai vertici (Di giovedì 15 ottobre 2020) Potrebbe alzarsi un nuovo polverone in Rai. A Ballando con le stelle viene annullato il televoto. Brusco stop allo spareggio, che metterebbe in salvo Costantino Della Gherardesca. La notizia arriva sui canali ufficiali del programma. Costantino Della Gherardesca - Sara di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor sono finiti allo spareggio finale. Ai social, però, vengono affidate nel votazioni (così come previsto dal regolamento). La produzione del programma di Milly, però, ha riscontrato anomalie. Quindi è arrivata la brusca frenata. Necessaria per fare chiarezza. “Sin dall'apertura delle votazioni social relative allo spareggio finale della quarta puntata di Ballando con le stelle - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul web dalla produzione - sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Potrebbe alzarsi un nuovo polverone in Rai. Acon leviene annullato il. Brusco stop allo spareggio, che metterebbe in salvo Costantino Della Gherardesca. La notizia arriva sui canali ufficiali del programma. Costantino Della Gherardesca - Sara di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor sono finiti allo spareggio finale. Ai social, però, vengono affidate nel votazioni (così come previsto dal regolamento). La produzione del programma di Milly, però, ha riscontrato anomalie. Quindi è arrivata la brusca frenata. Necessaria per fare chiarezza. “Sin dall'apertura delle votazioni social relative allo spareggio finale della quarta puntata dicon le- si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul web dalla produzione - sono ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Tony969696 : RT @bubinoblog: Flussi anomali di voti con l'80% dei voti per Antonio Catalani che arriverebbero da Turchia, Arabia Saudita e Bangladesh. E… - zazoomblog : Gilles Rocca da Ballando con le stelle ai suoi desideri per il futuro - #Gilles #Rocca #Ballando #stelle… -