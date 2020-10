Ballando Con Le Stelle, Televoto Annullato. Il Comunicato Preoccupante! (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ancora guai nel programma Ballando Con Le Stelle. Poche ore fa sulla pagina ufficiale della trasmissione danzereccia, getta nuove ombre sul sistema del Televoto! Ecco cosa sta accadendo! Ballando Con Le Stelle: la produzione nota delle anomalie nel Televoto! Poche ore fa sulla pagina ufficiale Instagram del programma condotto da Milly Carlucci è stato pubblicato un Comunicato che ha lasciato davvero basito il pubblico della televisione privata. Ricordiamo che attualmente in spareggio come concorrenti ci sono: Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaira da una parte, mentre dall’altra abbiamo Antonio Catalani e Tove Villfar. Molto probabilmente in queste ore la produzione dello show danzereccio, ha riscontrato un grave problema sulle votazioni ed ha ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ancora guai nel programmaCon Le. Poche ore fa sulla pagina ufficiale della trasmissione danzereccia, getta nuove ombre sul sistema del! Ecco cosa sta accadendo!Con Le: la produzione nota delle anomalie nel! Poche ore fa sulla pagina ufficiale Instagram del programma condotto da Milly Carlucci è stato pubblicato unche ha lasciato davvero basito il pubblico della televisione privata. Ricordiamo che attualmente in spareggio come concorrenti ci sono: Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaira da una parte, mentre dall’altra abbiamo Antonio Catalani e Tove Villfar. Molto probabilmente in queste ore la produzione dello show danzereccio, ha riscontrato un grave problema sulle votazioni ed ha ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - laurasabatini3 : RT @romatoday: Giovanni e Livia, trasteverini di 99 e 88 anni a Ballando con le stelle: 'Nipoti e pronipoti tifano per noi' - ClarabellaBest : RT @tpi: A Ballando con le stelle hanno un grosso problema da risolvere. #ballandoconlestelle -