Ballando con le Stelle, scandalo Antonio Catalani. L’incredibile retroscena su quel pesante ‘no’ (Di giovedì 15 ottobre 2020) Antonio Maria Catalani, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Holaf, è un artista italiano diventato noto ai telespettatori italiani per la sua partecipazione alla quindicesima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. In queste ore il ballerino è balzato agli onori delle cronache per via della decisione del programma di annullare il televoto dello spareggio che vedeva a rischio eliminazione l’artista e la ballerina Tove Villfor e la coppia formata da Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira. Le due coppie erano finite a rischio eliminazione la scorsa settimana, nel corso della quarta puntata, ma la resa dei conti era stata rimandata a sabato 17 ottobre. Lo staff di Milly Carlucci è stato costretto ad annullare la sfida per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020)Maria, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Holaf, è un artista italiano diventato noto ai telespettatori italiani per la sua partecipazione alla quindicesima edizione di ‘con le’, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. In queste ore il ballerino è balzato agli onori delle cronache per via della decisione del programma di annullare il televoto dello spareggio che vedeva a rischio eliminazione l’artista e la ballerina Tove Villfor e la coppia formata da Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira. Le due coppie erano finite a rischio eliminazione la scorsa settimana, nel corso della quarta puntata, ma la resa dei conti era stata rimandata a sabato 17 ottobre. Lo staff di Milly Carlucci è stato costretto ad annullare la sfida per ...

