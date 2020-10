“Ballando con le stelle 2020” spareggio annullato, Milly Carlucci blocca tutto: “Anomalie evidenti” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non c’è pace quest’anno per ‘Ballando con le stelle’ 2020. La produzione ha fatto sapere che è stato annullato lo spareggio che vedeva a rischio eliminazione Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor. La resa dei conti tra le due coppie, annunciata nelle battute conclusive della quarta puntata, era stata rimandata a sabato 17 ottobre 2020. Niente da fare: lo staff di Milly Carlucci è stato costretto ad annullare la sfida per delle presunte anomalie. A divulgare la notizia un comunicato stampa diramato dalla stessa produzione di Rai 1, che non solo ha deciso di cancellare lo spareggio, ma anche di indagare su quanto accaduto. Secondo le prime indiscrezioni le votazioni arrivate in favore di Antonio ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non c’è pace quest’anno per ‘Ballando con le’ 2020. La produzione ha fatto sapere che è statoloche vedeva a rischio eliminazione Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor. La resa dei conti tra le due coppie, annunciata nelle battute conclusive della quarta puntata, era stata rimandata a sabato 17 ottobre 2020. Niente da fare: lo staff diè stato costretto ad annullare la sfida per delle presunte anomalie. A divulgare la notizia un comunicato stampa diramato dalla stessa produzione di Rai 1, che non solo ha deciso di cancellare lo, ma anche di indagare su quanto accaduto. Secondo le prime indiscrezioni le votazioni arrivate in favore di Antonio ...

