Aziende ' zero emissioni' | lo chiedono gli investitori

Roma, 15 ott.- (Adnkronos) - Un gruppo di 137 istituzioni finanziarie globali, per un patrimonio di quasi 20 trilioni di dollari in partecipazioni (tra cui Eurizon Capital Sgr Spa, Etica Sgr - Investimenti responsabili, Amundi e Allianz Se) chiede alle Aziende ad alto impatto ambientali di impegnarsi in un'azione per il clima un futuro a emissioni zero, fissando obiettivi basati sulla scienza. Le Aziende a cui è rivolto l'appello, ogni anno sono responsabili di 13,5 giga tonnellate di emissioni, pari al 25% delle emissioni globali totali. L'invito è stato comunicato oggi attraverso una nuova campagna di mobilitazione coordinata da Cdp, organizzazione non-profit che gestisce la piattaforma globale di divulgazione ambientale. La richiesta è stata inviata a oltre 1.800 ...

