Auguri Angela Lansbury | la «Signora in giallo» compie 95 anni

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La mitica Angela Lansbury, famosa Signora in giallo della Tv, compie oggi 95 anni, con una biografia «da brivido». Nonostante una lunghissima carriera (anche) al cinema e a teatro, iniziata a 19 anni al fianco di Ingrid Bergman e Charles Boyer, la Dame of the British Empire (così l’ha insignita nel 2014 la regina Elisabetta) per tutti continuerà a essere Jessica Fletcher, la professoressa di mezza età che batte a macchina best-seller investigativi, ritrovandosi a risolvere i macabri misteri di Cabot Cove.