Atterraggio d'emergenza a Rimini per 2 caccia Usa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Atterraggio d'emergenza attorno alle 14 di oggi all'aeroporto di Rimini per due aerei da guerra americani: secondo quanto appreso, almeno uno dei due avrebbe avuto una problematica in volo. Non si sono registrati incidenti o feriti.

