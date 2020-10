Atp Sardegna 2020, Lorenzo Musetti scala il ranking Atp e avvicina la top100! Le proiezioni di classifica (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lorenzo Musetti continua la sua scalata nella classifica ATP. L’azzurrino, classe 2002, ha ottenuto la qualificazione all’ATP di Sardegna 2020, superando nettamente in due set Andrea Pellegrino e staccando per la prima volta in carriera il biglietto per un turno di un torneo di questo genere. Impressionante la prova di forza del toscano (6-2 6-1), bravo ad adattarsi alle condizioni non semplici (tanto vento) e a centrare l’obiettivo. Sulla sua strada ci sarà il tedesco Yannick Hanfmann, che ha ribaltato il pronostico sconfiggendo il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.3 del tabellone). Una sfida non semplice per Musetti, ricordando il precedente di quest’anno a Todi, dove il teutonico si impose in tre set (3-6 6-4 6-3) nel secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020)continua la suata nellaATP. L’azzurrino, classe 2002, ha ottenuto la qualificazione all’ATP di, superando nettamente in due set Andrea Pellegrino e staccando per la prima volta in carriera il biglietto per un turno di un torneo di questo genere. Impressionante la prova di forza del toscano (6-2 6-1), bravo ad adattarsi alle condizioni non semplici (tanto vento) e a centrare l’obiettivo. Sulla sua strada ci sarà il tedesco Yannick Hanfmann, che ha ribaltato il pronostico sconfiggendo il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.3 del tabellone). Una sfida non semplice per, ricordando il precedente di quest’anno a Todi, dove il teutonico si impose in tre set (3-6 6-4 6-3) nel secondo ...

