ATELIER RYZA 2 LOST LEGENDS & THE SECRET FAIRY: Data di uscita annunciata (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno annunciato che ATELIER RYZA 2: LOST LEGENDS & the SECRET FAIRY sarà disponibile in tutta Europa il 29 gennaio 2021 per Nintendo Switch™, PC Windows tramite Steam®, PlayStation®4 e in versione digitale su PlayStation®5*. Il 22° capitolo del magico franchise di ATELIER segue RYZA e i suoi amici in una nuovissima avventura JRPG per svelare i segreti dietro alle antiche rune e la verità che si cela dietro le leggende perdute nella Royal Capital. In ATELIER RYZA 2: LOST LEGENDS & the SECRET FAIRY, ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno annunciato che2:; thesarà disponibile in tutta Europa il 29 gennaio 2021 per Nintendo Switch™, PC Windows tramite Steam®, PlayStation®4 e in versione digitale su PlayStation®5*. Il 22° capitolo del magico franchise diseguee i suoi amici in una nuovissima avventura JRPG per svelare i segreti dietro alle antiche rune e la verità che si cela dietro le leggende perdute nella Royal Capital. In2:; the, ...

