Assassin’s Creed Valhalla: nuovi dettagli sul gameplay (Di giovedì 15 ottobre 2020) Assassin’s Creed Valhalla si arricchisce con nuovi dettagli che riguardano il gameplay e la personalizzazione. Vediamo come l’esperienza di gioco si adatterà alle esigenze di ognuno Ubisoft di recente ha diffuso numerose notizie che riguardano dettagli relativi al gameplay dell’imminente Assassin’d Creed Valhalla. Il titolo, ennesimo capitolo della storica saga degli assassini, è ambientato nel Nord dell’Europa durante l’invasione vichinga del IX secolo. Qui impersoneremo Eivor, che potrà essere, a seconda della scelta, uomo oppure donna. Il gioco avrà uno stile più cupo e maturo rispetto al precedente Odyssey, mantenendone però l’impostazione ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Assassin’ssi arricchisce conche riguardano ile la personalizzazione. Vediamo come l’esperienza di gioco si adatterà alle esigenze di ognuno Ubisoft di recente ha diffuso numerose notizie che riguardanorelativi aldell’imminente Assassin’d. Il titolo, ennesimo capitolo della storica saga degli assassini, è ambientato nel Nord dell’Europa durante l’invasione vichinga del IX secolo. Qui impersoneremo Eivor, che potrà essere, a seconda della scelta, uomo oppure donna. Il gioco avrà uno stile più cupo e maturo rispetto al precedente Odyssey, mantenendone però l’impostazione ...

Asgard_Hydra : Assassin's Creed Valhalla, il trailer Deep Dive mostra mondo e caratteristiche del gioco - Eurogamer_it : #AssassinsCreedValhalla avrà le uccisioni 'garantite' tra le opzioni di accessibilità. - Delle6cambiata : RT @rizhalien: grazie assassin’s creed per farmi sapere la storia - rizhalien : grazie assassin’s creed per farmi sapere la storia - heavybrush : Prime live - Continuo Assassin's Creed Odissey - Esplorazione - Level up -