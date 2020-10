Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 14 ottobre: vince Italia-Olanda, Temptation segna 3.4 milioni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono stati 6 milioni e 414mila i telespettatori che hanno visto la partita Italia-Olanda su Rai1, valida per la Nations League, con il 25% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Temptation Island ha registrato 3 milioni 445mila telespettatori, con uno share del 18,1%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai3 Chi l’ha visto? ha avuto un seguito di 2 milioni 6mila spettatori con il 9,4%, mentre su Rai2 Mare fuori è stato visto da 1 milione 550mila con il 6,8%. Per quanto riguarda Mediaset, su Italia 1 il film Jack Reacher – La prova decisiva ha registrato 1 milione 343mila telespettatori, share 6,6%. Su Rete 4 Stasera Italia Speciale ha ottenuto 903mila telespettatori, share 4,2%. Su La7 Atlantide – ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono stati 6e 414mila i telespettatori che hanno visto la partitasu Rai1, valida per la Nations League, con il 25% di share.tv prime time Su Canale 5Island ha registrato 3445mila telespettatori, con uno share del 18,1%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai3 Chi l’ha visto? ha avuto un seguito di 26mila spettatori con il 9,4%, mentre su Rai2 Mare fuori è stato visto da 1 milione 550mila con il 6,8%. Per quanto riguarda Mediaset, su1 il film Jack Reacher – La prova decisiva ha registrato 1 milione 343mila telespettatori, share 6,6%. Su Rete 4 StaseraSpeciale ha ottenuto 903mila telespettatori, share 4,2%. Su La7 Atlantide – ...

