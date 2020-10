Ascoli, Bertotto sfida Nesta per i primi tre punti (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Ascoli dell’esordiente Valerio Bertotto non ha certo avuto vita facile nelle prime due uscite stagionali. Il calendario non ha infatti sorriso ai Piceni: Brescia e Lecce, entrambe appena retrocesse dalla Serie A, sono clienti piuttosto scomodi. E infatti il club marchigiano ha raccolto un punto in due partite. E anche la prossima sfida appare in salita: i Bianconeri faranno infatti visita al Frosinone di Alessandro Nesta, che punta alla promozione in massima serie. Trovare la prima vittoria stagionale non sarà certo facile. La Presse – Valerio Bertotto.Partenza in salita: per i ragazzi di Bertotto c’è il Frosinone Dopo il miracolo compiuto da Davide Dionigi nella parte conclusiva dello scorso campionato, l’Ascoli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’dell’esordiente Valerionon ha certo avuto vita facile nelle prime due uscite stagionali. Il calendario non ha infatti sorriso ai Piceni: Brescia e Lecce, entrambe appena retrocesse dalla Serie A, sono clienti piuttosto scomodi. E infatti il club marchigiano ha raccolto un punto in due partite. E anche la prossimaappare in salita: i Bianconeri faranno infatti visita al Frosinone di Alessandro, che punta alla promozione in massima serie. Trovare la prima vittoria stagionale non sarà certo facile. La Presse – Valerio.Partenza in salita: per i ragazzi dic’è il Frosinone Dopo il miracolo compiuto da Davide Dionigi nella parte conclusiva dello scorso campionato, l’...

ASCOLI - Valerio Bertotto, tecnico dell’Ascoli all'esordio in B, nel suo piccolo ha già dimostrato di meritare le categoria, ora però c’è la prova del nove. Per superarla serve la 1ª vittoria e lui ...

Ascoli Calcio, Avlonitis e Malle ancora a parte. Frosinone, problemi al ginocchio per Rohden e Baroni

