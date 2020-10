Arzano, la città si ribella al lockdown. Commercianti in piazza per protestare (Di giovedì 15 ottobre 2020) La città di Arzano si ribella al lockdown imposto ieri dalla comissione prefettizia che guida la città. Questa mattina decine di cittadini, per lo più negozianti o titolari di attività commerciali, si sono riversati in piazza Cimmino, sotto il Comune, per gridare lo stop alla chiusura forzata dei locali. Arzano si ribella al lockdown: Commercianti … L'articolo Arzano, la città si ribella al lockdown. Commercianti in piazza per protestare Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) La città disialimposto ieri dalla comissione prefettizia che guida la città. Questa mattina decine di cittadini, per lo più negozianti o titolari di attività commerciali, si sono riversati inCimmino, sotto il Comune, per gridare lo stop alla chiusura forzata dei locali.sial… L'articolo, la città sialinperTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fanpage : Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini - falitalia : #Arzano, città di circa 34000 abitanti, va in #lockdown per 200 casi. Domande: ha senso mettere in lockdown l'inter… - Isabella26V : RT @fanpage: Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini - lightmoon972 : RT @fanpage: Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini - luisa_chiari : RT @fanpage: Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini -

