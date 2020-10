Arzano di Napoli | rivolta dei commercianti contro il lockdown | strade bloccate e traffico in tilt – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)deiad, in provincia di, dove alcune decine di persone stanno bloccando la rotonda che consente l’accesso al paese per protestailscattato da oggi a livello locale. Fino al 23 ottobre, per decisione della Commissione prefettizia che amministra il Comune, resteranno chiusi tutti i negozi a eccezione di quelli di generi di prima necessità. oltre alle scuole e al cimitero. Un provvedimento adottato alla luce dell’impennata di contagi da Coronavirus. Sospesi anche tutti gli eventi pubblici, il mercato settimanale, le attività sportive e quelle dei centri anziani. Con il passare delle ore il blocco stradale si è allargato all’Asse Mediano, ...