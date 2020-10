Arzano, commercianti bloccano la strada contro il lockdown imposto dal Comune: “Cosa è stato fatto da agosto a oggi per la prevenzione?” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di Arzano, strada nevralgica per l’accesso al centro a nord di Napoli, per protesta contro il mini lockdown scattato da oggi. Fino al 23 ottobre prossimo infatti, su decisione della commissione straordinaria che amministra il Comune, resteranno chiusi scuole, cimitero e negozi ad eccezione di quelli di generi di prima necessità. Un provvedimento adottato alla luce dell’impennata di contagi da Covid. Sospese tutte le manifestazioni ed eventi pubblici, il mercato settimanale, tutte le attività sportive e dei centri anziani. “Che cosa hanno fatto – si chiede un rappresentante dei commercianti oggi in piazza ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alcune decine distanno bloccando la rotonda dinevralgica per l’accesso al centro a nord di Napoli, per protestail miniscattato da. Fino al 23 ottobre prossimo infatti, su decisione della commissione straordinaria che amministra il, resteranno chiusi scuole, cimitero e negozi ad eccezione di quelli di generi di prima necessità. Un provvedimento adottato alla luce dell’impennata di contagi da Covid. Sospese tutte le manifestazioni ed eventi pubblici, il mercato settimanale, tutte le attività sportive e dei centri anziani. “Che cosa hanno– si chiede un rappresentante deiin piazza ad ...

