Roma – Li ha insospettiti quello scambio avvenuto ieri pomeriggio in via di Torpignattara. E cosi', gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Amoruso, in servizio per il controllo del territorio, hanno deciso di fermare i due uomini e di verificare cosa stesse accadendo. Accertato che nell'involucro dell'acquirente, un afgano di 41 anni, vi era del tabacco privo di talloncino dei Monopoli dello Stato, i poliziotti hanno accompagnato i due fermati negli uffici di polizia. Qui, durante la perquisizione del "venditore", anche lui afgano di 50 anni, gli agenti hanno rinvenuto, all'interno del suo zaino, 52 confezioni di tabacco per un peso pari a 2,080 kg. nonche' una banconota da 50 euro. A casa dello straniero, durante la perquisizione, sono stati sequestrati 1400 ...

Arrestato 50enne: trovato con oltre 50kg tabacco contrabbando

Scambiavano materiale pedopornografico attraverso i social: arresti e denunce

Sono 16 le persone denunciate con l'accusa di divulgazione, cessione e detenzione di immagini video e foto pedopornografiche ...

Truffa dei tamponi falsi: lunedì l’interrogatorio di garanzia per la coppia

CIVITAVECCHIA – È stato fissato per lunedì prossimo l’interrogatorio di garanzia per la coppia finita agli arresti domiciliari nell’ambito ... L’infermiera 35enne ed il suo compagno 50enne, assistiti ...

Sono 16 le persone denunciate con l'accusa di divulgazione, cessione e detenzione di immagini video e foto pedopornografiche ...

CIVITAVECCHIA – È stato fissato per lunedì prossimo l'interrogatorio di garanzia per la coppia finita agli arresti domiciliari nell'ambito ... L'infermiera 35enne ed il suo compagno 50enne, assistiti ...