Arbitri 4ª giornata Serie A: Mariani per Inter-Milan, a Di Bello Napoli-Atalanta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono stati designati gli Arbitri per il quarto turno di Serie A: Mariani per il derby di Milano, Di Bello per Napoli-Atalanta Sono state rese note le designazioni per la quarta giornata di Serie A: Mariani dirigerà il derby di Milano, a Di Bello il big match del San Paolo tra Napoli e Atalanta. BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30 DOVERI LIBERTI – ROSSI L. IV: ILLUZZI VAR: DI PAOLO AVAR: GIALLATINI CROTONE – JUVENTUS Sabato 17/10 h.20.45 FOURNEAU LO CICERO – CECCONI IV: PEZZUTO VAR: ABISSO AVAR: LONGO Inter – Milan Sabato 17/10 h.18.00 Mariani COSTANZO – BINDONI IV: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono stati designati gliper il quarto turno diA:per il derby dio, DiperSono state rese note le designazioni per la quartadiA:dirigerà il derby dio, a Diil big match del San Paolo tra. BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30 DOVERI LIBERTI – ROSSI L. IV: ILLUZZI VAR: DI PAOLO AVAR: GIALLATINI CROTONE – JUVENTUS Sabato 17/10 h.20.45 FOURNEAU LO CICERO – CECCONI IV: PEZZUTO VAR: ABISSO AVAR: LONGOSabato 17/10 h.18.00COSTANZO – BINDONI IV: ...

Sarà Maurizio Mariani della sezione arbitrale di Aprilia il direttore di gara del derby di Milano tra Inter e Milan valevole per la quarta giornata della Serie A 2020/21. L'arbitro romano sarà ...

Sampdoria-Lazio, l’arbitro sarà Orsato, Massa al Var

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la 4^ giornata di campionato. Sarà il signor Orsato di Schio l’arbitro di Sampdoria-Lazio, gara in programma sabato 17 ottobre alle ore ...

