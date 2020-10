Antonio Pesenti e le terapie intensive 6-7 volte superiori tra 15 giorni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo spettro delle terapie intensive. Se oggi, infatti, possiamo accettare in qualche modo i numeri galoppanti dei contagi (ieri si è registrato il record ufficiale in un solo giorno di contagiati in Italia) è perché, al momento, la situazione delle terapie intensive degli ospedali italiani è ancora tutto sommato gestibile. Ma cosa succede in Lombardia, che ieri ha fatto registrare più di 1800 casi in 24 ore? Antonio Pesenti è il direttore delle terapie intensive per quanto riguarda la task force che la regione ha allestito per l’emergenza coronavirus. Ha parlato di una situazione che potrebbe fargli tremare i polsi. LEGGI ANCHE > Qual è lo stato delle terapie ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo spettro delle. Se oggi, infatti, possiamo accettare in qualche modo i numeri galoppanti dei contagi (ieri si è registrato il record ufficiale in un solo giorno di contagiati in Italia) è perché, al momento, la situazione delledegli ospedali italiani è ancora tutto sommato gestibile. Ma cosa succede in Lombardia, che ieri ha fatto registrare più di 1800 casi in 24 ore?è il direttore delleper quanto riguarda la task force che la regione ha allestito per l’emergenza coronavirus. Ha parlato di una situazione che potrebbe fargli tremare i polsi. LEGGI ANCHE > Qual è lo stato delle...

giornalettismo : Il responsabile delle terapie intensive della task force anti #coronavirus in #Lombardia, Antonio Pesenti, dice che… - Alex84official : @LapoDeCarlo1 'Aumento esponenziale delle terapie intensive in Lombardia. Mi tremano i polsi' La preoccupazione di… - dopiot : RT @Virus1979C: 'Aumento esponenziale delle terapie intensive in Lombardia. Mi tremano i polsi'. La preoccupazione di Antonio Pesenti, capo… - Virus1979C : 'Aumento esponenziale delle terapie intensive in Lombardia. Mi tremano i polsi'. La preoccupazione di Antonio Pesen… - LucianaMatarese : L’incremento dei ricoveri in #Lombardia e la preoccupazione per quello che potrà succedere di Antonio Pesenti, coor… -