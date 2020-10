Antonella Clerici contro ogni forma di razzismo: “Il male sono gli adulti” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Antonella Clerici torma a concedersi durante un’intervista: la conduttrice televisiva esprime un netto e chiaro parere nei confronti del razzismo. Per fortuna, ancora oggi, nel mondo dello spettacolo c’è chi… Questo articolo Antonella Clerici contro ogni forma di razzismo: “Il male sono gli adulti” è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 15 ottobre 2020)torma a concedersi durante un’intervista: la conduttrice televisiva esprime un netto e chiaro parere nei confronti del. Per fortuna, ancora oggi, nel mondo dello spettacolo c’è chi… Questo articolodi: “Ilgli adulti” è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Gingerly116027 : Imparate dai bambini prego.??????? - zazoomblog : Morte Gianfranco De Laurentiis Antonella Clerici lo scopre in diretta - #Morte #Gianfranco #Laurentiis… - irepoc85 : @max74volpato e quella sigla di Oscar Prudente che non capivo mai cosa dicesse e inventavo parole inglesi? ... Eh s… - zazoomblog : “Ho rifiutato il posto di Antonella Clerici” Retroscena su un conduttore Mediaset - #rifiutato #posto #Antonella… - SpagnuoloElvira : RT @vitoofwall82: Spiace molto, pensare al suo 'Dribbling' con Antonella Clerici mi fa tornare in mente tante cose, tanti ricordi dell'infa… -