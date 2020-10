Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 – 23 ottobre | Marta parte | Vittorio ha un gravissimo lutto | arrivano nuovi personaggi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 ottobre 2020)Il19 – 23: grosse novità nella soap e non tutte piacevoli. Soprattutto per, che dovrà separarsi dae affrontare undevastante. Faranno il loro ingressoIllunedì 19: proposta di lavoro dagli Stati Uniti perLa settimana de “Il” si chiuderà con un’inaspettata notizia per. Infatti la moglie diriceverà la ...