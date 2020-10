Anticipazione TPI – La Lombardia lavora a una nuova stretta per il Covid | niente lockdown ma c’è la didattica a distanza parziale

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il provvedimento con le restrizioni per la Regioneè ormai in dirittura d’arrivo e sarà pubblicato tra la sera di oggi, giovedì 15 ottobre, e domani 16 ottobre. Sono ancora in discussione alcuni aspetti particolarmente delicati, che richiedono ulteriori livelli di analisi. TPI è in grado di anticiparvi il contenuto del provvedimento, sul quale peraltro il confronto è ancora serrato, soprattutto in seno alla maggioranza di centrodestra. Certamente ci sarà unasulle RSA, dove le visite saranno bloccate, salvo eccezioni che dovranno essere concordate per motivi particolare con le rispettive direzioni. Altrettanto sicuro un intervento sulla, che verrà riattivata, anche se in formae ...