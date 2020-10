Andrea Pellegrino, chi è: carriera e curiosità sul tennista italiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Conosciamo meglio la storia di Andrea Pellegrino, tennista italiano originario di Bisceglie: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata Andrea Pellegrino nasce a Bisceglie il 23 marzo 1997. Inizia a giocare proprio nel suo paese con il padre, che è un maestro di tennis. Poi viene iscritto all’Accademia di Bari all’età di 14 … L'articolo Andrea Pellegrino, chi è: carriera e curiosità sul tennista italiano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Conosciamo meglio la storia dioriginario di Bisceglie: ecco tutte le curiosità sullae vita privatanasce a Bisceglie il 23 marzo 1997. Inizia a giocare proprio nel suo paese con il padre, che è un maestro di tennis. Poi viene iscritto all’Accademia di Bari all’età di 14 … L'articolo, chi è:e curiosità sulè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino, chi è: carriera e curiosità sul tennista italiano ViaggiNews.com Il Porsche Club GT ai ferri corti a Vallelunga tra sole e pioggia

Vittoria all’esordio per il bresciano Pezzucchi e primo centro del reggiano Formato, mentre il milanese Costacurta e il ravennate Pellegrino ritrovano il podio più alto. E ora finale al Mugello il 1° ...

LIVE – Musetti-Pellegrino, Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dello scontro tra Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino, valevole per gli ottavi di finale dell'Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020 ...

