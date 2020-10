Andrea Agnelli in conferenza stampa (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Questo è stato un anno agrodolce sia sul campo che fuori dal campo con grandi risultati e delusioni inaspettate». Lo ha detto Andrea Agnelli nella conferenza stampa successiva all’assemblea dei soci della Juventus conclusasi questa mattina alla Continassa. Dalla sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium il numero uno bianconero ha spiegato che «l’assemblea di oggi è stata fatta in modalità virtuale, vista la curva dei contagi ci è sembrato doveroso convocarla in modalità virtuale». Durante la conferenza stampa Andrea Agnelli non ha parlato solo di Juventus, ma dell’intero movimento calcistico europeo, in quanto presidente della ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Questo è stato un anno agrodolce sia sul campo che fuori dal campo con grandi risultati e delusioni inaspettate». Lo ha dettonellasuccessiva all’assemblea dei soci della Juventus conclusasi questa mattina alla Continassa. Dalla sala “Gianni e Umberto” dell’Allianz Stadium il numero uno bianconero ha spiegato che «l’assemblea di oggi è stata fatta in modalità virtuale, vista la curva dei contagi ci è sembrato doveroso convocarla in modalità virtuale». Durante lanon ha parlato solo di Juventus, ma dell’intero movimento calcistico europeo, in quanto presidente della ...

