Anche Valentino Rossi è positivo al coronavirus

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo Cristiano Ronaldo e Fabio Fognini (oltre a decine di altri sportivi,è risultatoal. Lo ha annunciato lui in una stories su Instagram qualche ora fa. «Questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo tanto bene», scrive, «mi facevano male le ossa e avevo una febbre leggera, così ho subito chiamato il dottore che mi ha fatto due volte il tampone. (…) Il secondo, il sui risultato è arrivato alle 16, purtroppo ha detto che sono. Mi toccherà saltare la gara di Aragon. (…) Comunque, le cose stanno così e non ci posso fare nulla. Ora seguirò tutti i consigli medici, sperando di stare meglio presto»

