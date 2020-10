‘Ambientalismo da ricchi’ | è questo il nuovo slogan Ma prima sarebbe meglio tirare il fiato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Non so se vi è capitato di leggere in questi giorni, dopo l’assegnazione del Nobel per la pace al Programma alimentare mondiale (Pam) dell’Onu, che la crisi post-covidica avrebbe prodotto l’effetto povertà per 265 milioni di persone in più. Il tema sociale sta prendendo decisamente il sopravvento sull’emergenza ambientale. L’opinione corrente e radicata che a prendersi cura del pianeta e del sistema ecologico siano soprattutto i benestanti oggi purtroppo trova sempre nuove conferme. Lo stesso Nobel appena assegnato al Pam, per esempio, è stato salutato a livello mediatico con la sottolineatura che gli accademici svedesi hanno preferito scartare l’ipotesi d’insignire dell’onorificenza Greta Thunberg, che era considerata la favoritissima candidata pre-pandemia. Fino a ieri una certa insofferenza nei confronti ...