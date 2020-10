Allerta Meteo: nel Lazio criticità gialla da oggi pomeriggio per 36 ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni Meteorologiche avverse in cui si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticita’ e pertanto inoltrato un bollettino con validita’ dal pomeriggio di oggi, giovedi’ 15 ottobre 2020, e per le successive 24-36 ore, con Allerta gialla per criticita’ idrogeologica su tutte le zone di Allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emessol’avviso di condizionirologiche avverse in cui si prevedono sulprecipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticita’ e pertanto inoltrato un bollettino con validita’ daldi, giovedi’ 15 ottobre 2020, e per le successive 24-36 ore, conper criticita’ idrogeologica su tutte le zone didel. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato ...

