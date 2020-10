Allerta meteo in Campania, le decisione su scuole e parchi (Di giovedì 15 ottobre 2020) scuole chiuse o scuole aperte domani venerdì 16 ottobre per Allerta meteo? La Protezione Civile della regione Campania ha prorogato l’Allerta meteo con livello di criticità Idrogeologica di colore Giallo per altre 24 ore. L’Allerta meteo in Campania: le zone interessate Fino alle 18 di oggi, giovedì 15 ottobre, è in vigore il livello di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 ottobre 2020)chiuse oaperte domani venerdì 16 ottobre per? La Protezione Civile della regioneha prorogato l’con livello di criticità Idrogeologica di colore Giallo per altre 24 ore. L’in: le zone interessate Fino alle 18 di oggi, giovedì 15 ottobre, è in vigore il livello di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DPCgov : ???? #Allertaarancione giovedì #15ottobre su cinque regioni ???? #Allertagialla su gran parte del Paese ??? Ancora tempo… - annatrieste : Quando di domenica il campionato è fermo e allora dici vabbuò mo' mi vado a fare proprio una bella camminata al par… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conosc… - crazylo91591062 : RT @ToniaPeluso: Giuseppe stamattina è andato a scuola ma era chiusa per allerta meteo. È tornato a casa urlando che non si fa. Non si fann… - sojiucy : Allerta meteo ## eDDAI -