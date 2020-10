Allerta meteo a Romagnano al Monte, il sindaco: “Tutti a casa” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRomagnano al Monte (Sa) – “Si invitano i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni se non in caso di urgenza o necessità”. È un “tutti a casa”, il monito del primo cittadino di Romagnano al Monte, Giuseppe Caso, che a seguito dell’Allerta meteo previsto per tutta la giornata di oggi e diramata dal dipartimento di Protezione civile della Regione Campania, ha emanato un’ordinanza sindacale, invitando i cittadini a restare a casa. Bollettino che fa rientrare il comune del Tanagro, nella zona di Allerta gialla. “Considerato che nella giornata odierna – scrive Caso nell’ordinanza sindacale numero 2605 del 15 ottobre 2020 – le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoal(Sa) – “Si invitano i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni se non in caso di urgenza o necessità”. È un “tutti a casa”, il monito del primo cittadino dial, Giuseppe Caso, che a seguito dell’previsto per tutta la giornata di oggi e diramata dal dipartimento di Protezione civile della Regione Campania, ha emanato un’ordinanza sindacale, invitando i cittadini a restare a casa. Bollettino che fa rientrare il comune del Tanagro, nella zona digialla. “Considerato che nella giornata odierna – scrive Caso nell’ordinanza sindacale numero 2605 del 15 ottobre 2020 – le ...

DPCgov : ???? #Allertaarancione giovedì #15ottobre su cinque regioni ???? #Allertagialla su gran parte del Paese ??? Ancora tempo… - annatrieste : Quando di domenica il campionato è fermo e allora dici vabbuò mo' mi vado a fare proprio una bella camminata al par… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conosc… - zenzerolime : RT @ToniaPeluso: Giuseppe stamattina è andato a scuola ma era chiusa per allerta meteo. È tornato a casa urlando che non si fa. Non si fann… - ExPartibus : Protezione Civile Toscana: allerta meteo gialla 15 e 16 ottobre 2020 - -