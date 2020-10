Alleanza, risultati solidi nei 6 mesi. Focus su clienti, rete, educazione finanziaria (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, si conferma resiliente nonostante il Covid e rinnova la sua vicinanza alle famiglie, con nuove offerte “ritagliate” sui loro bisogni e senza trascurare l’educazione finanziaria, che va assumendo un ruolo di primo piano in un momento così difficile per l’Italia. “Questo è un momento particolare per chi fa l’assicuratore”, ha affermato l’Amministratore delegato di Alleanza, Davide Passero, presentando i risultati dei nove mesi e le nuove offerte commerciali. Il manager ha ricordato il contesto di grande incertezza in cui si sta muovendo la compagnia, caratterizzato da tassi di interesse bassi da una crisi del risparmio e dalla forte preferenza per la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) –Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, si conferma resiliente nonostante il Covid e rinnova la sua vicinanza alle famiglie, con nuove offerte “ritagliate” sui loro bisogni e senza trascurare l’, che va assumendo un ruolo di primo piano in un momento così difficile per l’Italia. “Questo è un momento particolare per chi fa l’assicuratore”, ha affermato l’Amministratore delegato di, Davide Passero, presentando idei novee le nuove offerte commerciali. Il manager ha ricordato il contesto di grande incertezza in cui si sta muovendo la compagnia, caratterizzato da tassi di interesse bassi da una crisi del risparmio e dalla forte preferenza per la ...

