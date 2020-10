Alleanza Assicurazioni punta su educazione finanziaria per ripresa sostenibile

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) –, compagnia assicurativa del gruppo Generali, continua il suo percorso di crescita anche durante l’emergenza Covid -19. E per ladel Paese,, come indicato dal suo amministratore delegato, Davide Passero, nel corso di una conferenza stampa,su quattro leve strategiche:, consulenza di valore, crescita della rete e una nuova generazione di offerta. In particolare, a ottobre con il suo ‘Programma Nazionale diaderisce al Mese dell’2020, promosso dal Ministero ...