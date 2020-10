"All'Asl Rm2 vietato dire al paziente che è positivo" (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Un atto interno alla Asl Roma 2 sembra imporre agli operatori del Cup di non comunicare ai pazienti positivi al tampone il loro stato di salute. Una situazione grave quanto paradossale e per questo motivo ho presentato una interrogazione per chiedere “chiarimenti sulle comunicazione degli esiti per i test rapidi da COVID-19 presso la Asl Roma 2"». Così nella nota della Asl: «Nel caso si presenti agli sportelli un paziente con esito positivo l'operatore Cup deve seguire la seguente procedura: avvisare il paziente che purtroppo il suo esito è ancora in via di elaborazione. L'operatore Cup deve immediatamente segnalare i dati del paziente ai numeri (sono indicati 4 numeri di telefono)». Dalle testimonianze di alcuni operatori sembrerebbe che i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Un atto interno alla Asl Roma 2 sembra imporre agli operatori del Cup di non comunicare ai pazienti positivi al tampone il loro stato di salute. Una situazione grave quanto paradossale e per questo motivo ho presentato una interrogazione per chiedere “chiarimenti sulle comunicazione degli esiti per i test rapidi da COVID-19 presso la Asl Roma 2"». Così nella nota della Asl: «Nel caso si presenti agli sportelli uncon esitol'operatore Cup deve seguire la seguente procedura: avvisare ilche purtroppo il suo esito; ancora in via di elaborazione. L'operatore Cup deve immediatamente segnalare i dati delai numeri (sono indicati 4 numeri di telefono)». Dalle testimonianze di alcuni operatori sembrerebbe che i ...

