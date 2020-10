Allarme rientrato per Alessia Marcuzzi: la showgirl è negativa al tampone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono stati giorni di apprensione per Alessia Marcuzzi, che nei giorni scorsi aveva comunicato di essere “leggermente positiva” al Covid. L’indiscrezione aveva raggiunto tutte le testate dei gossip, confermata poi da Nicola Savino. Di fatto, la Marcuzzi non aveva partecipato come conduttrice nell’ultima puntata de Le Iene perché in isolamento. Poche ora fa, però, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post sul suo feed Instagram annunciando di essere risultata negativa al tampone. Nella caption leggiamo: Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito NEGATIVO!!! Vi spiego meglio perché ho detto “leggermente positivo” in collegamento a Le Iene visto che in molti me lo avete chiesto. Mi ... Leggi su trendit (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono stati giorni di apprensione per, che nei giorni scorsi aveva comunicato di essere “leggermente positiva” al Covid. L’indiscrezione aveva raggiunto tutte le testate dei gossip, confermata poi da Nicola Savino. Di fatto, lanon aveva partecipato come conduttrice nell’ultima puntata de Le Iene perché in isolamento. Poche ora fa, però,ha pubblicato un post sul suo feed Instagram annunciando di essere risultataal. Nella caption leggiamo: Fortunatamente ilmolecolare ha dato un esito NEGATIVO!!! Vi spiego meglio perché ho detto “leggermente positivo” in collegamento a Le Iene visto che in molti me lo avete chiesto. Mi ...

