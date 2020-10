Alla Camera arriva la notizia della morte di Jole Santelli, per lei un minuto di silenzio e un lungo applauso: “Siamo scossi, vicinanza alla famiglia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Jole Santelli, la presidente della regione Calabria ed ex deputata appena scomparsa. Il presidente Roberto Fico ha annunciato che la prossima settimana si terrà una commemorazione in Aula. Dopo il minuto di silenzio, si è levato un applauso unanime dell’assemblea. L'articolo alla Camera arriva la notizia della morte di Jole Santelli, per lei un minuto di silenzio e un lungo applauso: “Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’aulaha osservato undiin memoria di, la presidenteregione Calabria ed ex deputata appena scomparsa. Il presidente Roberto Fico ha annunciato che la prossima settimana si terrà una commemorazione in Aula. Dopo ildi, si è levato ununanime dell’assemblea. L'articololadi, per lei undie un: “Siamo ...

VittorioSgarbi : La vera minaccia per l’Italia è questo Governo. Il mio intervento di oggi alla Camera. - CatalfoNunzia : Dalla rata di novembre verrà messo in pagamento da @INPS_it l’aumento dell'assegno di invalidità civile introdotto… - borghi_claudio : Passa per soli 8 voti (!!!) lo scostamento di bilancio alla camera - amperinelli : RT @lucianonobili: Ieri il Parlamento ha approvato la Nota di aggiornamento al DEF a maggioranza assoluta con 324 voti alla Camera e 165 al… - 1205fiorella : RT @lucianonobili: Ieri il Parlamento ha approvato la Nota di aggiornamento al DEF a maggioranza assoluta con 324 voti alla Camera e 165 al… -