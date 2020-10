Alimentazione e salute dei capelli: cosa mangiare e cosa evitare (Di giovedì 15 ottobre 2020) Chi non vorrebbe avere capelli sani, soffici e setosi al tatto? Come ogni singola parte del nostro corpo, anche il cuoio capelluto ha bisogno delle giuste attenzioni per essere in forma. I fattori che a lungo andare possono mettere a dura prova il film idrolipidico dei capelli possono essere diversi. Tra questi rientrano: uno shampoo troppo aggressivo; trattamenti per capelli a base chimica; stress; una scorretta asciugatura dei capelli; Alimentazione scorretta. Di conseguenza, ci si può ritrovare con cute secca, infiammata o pruriginosa, ovvero chiari sintomi di un’alterazione del cuoio capelluto. Un esempio? L’antiestetica (ma tanto comune) forfora. Avere dei capelli forti e sani può essere facile tanto quanto incorrere in insidie che possono rovinarli. ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 ottobre 2020) Chi non vorrebbe averesani, soffici e setosi al tatto? Come ogni singola parte del nostro corpo, anche il cuoio capelluto ha bisogno delle giuste attenzioni per essere in forma. I fattori che a lungo andare possono mettere a dura prova il film idrolipidico deipossono essere diversi. Tra questi rientrano: uno shampoo troppo aggressivo; trattamenti pera base chimica; stress; una scorretta asciugatura deiscorretta. Di conseguenza, ci si può ritrovare con cute secca, infiammata o pruriginosa, ovvero chiari sintomi di un’alterazione del cuoio capelluto. Un esempio? L’antiestetica (ma tanto comune) forfora. Avere deiforti e sani può essere facile tanto quanto incorrere in insidie che possono rovinarli. ...

RicettePassoPas : - albiz94 : @jajaranza @teobiondo91 @il_lazza Ripeto, l’alimentazione si valuta nel complesso. Per chi tutto si può fare, ma no… - AnnelieMoser : RT @EssereAnimali: L'alimentazione vegetale ha il potere di fare un'enorme differenza: ???????? per gli animali ?? per il pianeta ?? per la propr… - infoitsalute : Alimentazione corretta | Mondo Salute - ThePinuz : RT @ThePinuz: ??METABOLISMO BASALE: cosa è e come si calcola!?? #thepinuz #nutrizione #dieta #biologia #alimentazione #salute #dpcm #benes… -