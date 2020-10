Alessia Marcuzzi non ha il Covid: il tampone molecolare è negativo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sospiro di sollievo per Alessia Marcuzzi. La conduttrice Mediaset non è positiva al Coronavirus. Il tampone molecolare ha dato esito negativo. È stata la stessa presentatrice di Temptation Island a darne notizia sui social network. La 47enne ci ha tenuto a precisare anche il motivo per il quale qualche giorno fa, poco prima della diretta … L'articolo Alessia Marcuzzi non ha il Covid: il tampone molecolare è negativo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sospiro di sollievo per. La conduttrice Mediaset non è positiva al Coronavirus. Ilha dato esito. È stata la stessa presentatrice di Temptation Island a darne notizia sui social network. La 47enne ci ha tenuto a precisare anche il motivo per il quale qualche giorno fa, poco prima della diretta … L'articolonon ha il: ilproviene da Gossip e Tv.

