Alessia Marcuzzi negativa al Covid: “Ecco perché ho detto che il test rapido era ‘leggermente positivo'” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata de Le Iene Nicola Savino in cui ha dichiarato che l’assenza di Alessia Marcuzzi era dovuta al fatto che la conduttrice era risultata positiva al Covid-19. Notizia confermata da lei stessa in un collegamento con lo studio nel quale Alessia ha affermato di essere risultata “leggermente positiva al test rapido”. In molti si sono domandati cosa significasse esattamente e a spiegarlo è stata proprio la conduttrice attraverso un post di Instagram: “Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test”. Oltre alla spiegazione, la Marcuzzi ha anche ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata de Le Iene Nicola Savino in cui ha dichiarato che l’assenza diera dovuta al fatto che la conduttrice era risultata positiva al-19. Notizia confermata da lei stessa in un collegamento con lo studio nel qualeha affermato di essere risultata “leggermente positiva al;. In molti si sono domandati cosa significasse esattamente e a spiegarlo è stata proprio la conduttrice attraverso un post di Instagram: “Mi riferivo al valore estremamente basso del tamponeantigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal;. Oltre alla spiegazione, laha anche ...

