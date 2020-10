Alessia Marcuzzi: “Il tampone ha dato esito negativo” (Di giovedì 15 ottobre 2020) La conduttrice Alessia Marcuzzi condivide sui social il risultato del test, che ha dato esito negativo dopo che in un primo test rapido era risultata “leggermente positiva” La conduttrice delle Iene Alessia Marcuzzi condivide sui social il risultato del test, dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi quando da un primo test rapido era risultata “leggermente positiva”. “Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito negativo – scrive Alessia Marcuzzi –. Vi spiego meglio perché ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle Iene perché in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020) La conduttricecondivide sui social il risultato del test, che hanegativo dopo che in un primo test rapido era risultata “leggermente positiva” La conduttrice delle Ienecondivide sui social il risultato del test, dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi quando da un primo test rapido era risultata “leggermente positiva”. “Fortunatamente ilmolecolare haunnegativo – scrive–. Vi spiego meglio perché ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle Iene perché in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del ...

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - zazoomblog : Alessia Marcuzzi finalmente negativa La Iena spiega come sta realmente - #Alessia #Marcuzzi #finalmente - GeMa7799 : Coronavirus, buone notizie per Alessia Marcuzzi: 'Il tampone molecolare è negativo' Il primo test rapido aveva dato… -