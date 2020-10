Alessia Marcuzzi, il buongiorno è speciale: l’ha scoperto poco fa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi sta guidando il pubblico di Canale 5 verso gli ultimi confronti fra le coppie di Temptation Island. Anche questa edizione del viaggio nei sentimenti sta per giungere al termine e, notizia fresca, non si concluderà mercoledì prossimo. La puntata finale è stata infatti spostata a martedì 20 ottobre quando i telespettatori assisteranno a due dei falò più attesi. Quello di Alberto e Speranza, che si incontrano dopo il bacio di lui con la single Nunzia, e quello di Carlotta, vera protagonista di questa edizione sui social e Nello. E anche se dobbiamo ancora arrivare alle battute finali, in generale Alessia Marcuzzi ha dimostrato di essere, ancora una volta, una brava conduttrice, capace di intervenire sempre al momento giusto. (Continua dopo la foto) E dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020)sta guidando il pubblico di Canale 5 verso gli ultimi confronti fra le coppie di Temptation Island. Anche questa edizione del viaggio nei sentimenti sta per giungere al termine e, notizia fresca, non si concluderà mercoledì prossimo. La puntata finale è stata infatti spostata a martedì 20 ottobre quando i telespettatori assisteranno a due dei falò più attesi. Quello di Alberto e Speranza, che si incontrano dopo il bacio di lui con la single Nunzia, e quello di Carlotta, vera protagonista di questa edizione sui social e Nello. E anche se dobbiamo ancora arrivare alle battute finali, in generaleha dimostrato di essere, ancora una volta, una brava conduttrice, capace di intervenire sempre al momento giusto. (Continua dopo la foto) E dopo la ...

