Alessia Marcuzzi finalmente negativa | La Iena spiega come sta realmente (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è sempre molto indaffarata con i vari programmi, in queste ultime settimane la vediamo nelle puntate registrate di Temptation Island, mentre sono già cominciate Le Iene, la trasmissione di divulgazione e approfondimenti su inchieste e fatti. Purtroppo però, è arrivata una notizia che l’ha destabilizzata così due giorni fa ha deciso di rimanere a casa e non condurre, a malincuore, la puntata del martedì sera. A spiegarlo è stata la stessa Alessia dopo aver riscontrato di essere leggermente positiva al Covid-19, ma oggi sono arrivate ulteriori notizie, stavolta decisamente migliori. Alessia Marcuzzi finalmente negativa La bellissima conduttrice è molto legata al programma ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020)è sempre molto indaffarata con i vari programmi, in queste ultime settimane la vediamo nelle puntate registrate di Temptation Island, mentre sono già cominciate Le Iene, la trasmissione di divulgazione e approfondimenti su inchieste e fatti. Purtroppo però, è arrivata una notizia che l’ha destabilizzata così due giorni fa ha deciso di rimanere a casa e non condurre, a malincuore, la puntata del martedì sera. Arlo è stata la stessadopo aver riscontrato di essere leggermente positiva al Covid-19, ma oggi sono arrivate ulteriori notizie, stavolta decisamente migliori.La bellissima conduttrice è molto legata al programma ...

