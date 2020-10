Alessia Marcuzzi annuncia: “Il tampone molecolare è negativo! E vi spiego perché ho detto…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Attraverso questo lungo post su Instagram, Alessia Marcuzzi, conduttrice e showgirl, ha aggiornato sulle sue condizioni dopo aver dato la notizia di una "leggera positività" al tampone: "Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito negativo!!! Vi spiego meglio perche’ ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle iene visto che in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test.Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito.Fortunatamente io ... Leggi su golssip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Attraverso questo lungo post su Instagram,, conduttrice e showgirl, ha aggiornato sulle sue condizioni dopo aver dato la notizia di una "leggera positività" al: "Fortunatamente ilha dato un esito!! Vimeglio perche’ ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle iene visto che in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso delrapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test.Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dale bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito.Fortunatamente io ...

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #AlessiaMarcuzzi: 'Tampone molecolare negativo' - TV_Italiana : Seppur schiacciato dalla partita #ItaliaOlanda (con oltre il 25% di share), tiene botta #TemptationIsland con Aless… -